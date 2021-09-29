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Ekonomi Kararları kullanıcılar veriyor
Ekonomi

Kararları kullanıcılar veriyor

Yemeksepeti, müşteri odaklı stratejiler geliştirip teknolojinin ve verinin gücünü kullanırken kararları kullanıcıların vermesini de sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 12:17:00 -
Kararları kullanıcılar veriyor

Yakup Sarıçiçek

Ürün tarafındaki geliştirmeler için yapılan veri odaklı A/B testleri sayesinde bugüne 1.000’e yakın karar Yemeksepeti kullanıcıları tarafından verildi. Yemeksepeti Chief Product Officer’ı Nedim Nahmias, “Aksiyon butonlarının metinleri, yeni bir filtre, bir sayfanın komple yeniden tasarlanması, akışların değiştirilmesi vb. tüm konularda A/ B testler ile karar veriyoruz. Böylelikle sağladığımız kaliteli hizmeti bir üst seviyeye taşıma fırsatı yakalıyoruz. Bu kapsamda müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak adına A/B testler ve farklı çalışmalar yapmaya hız devam edeceğiz” ifadelerini kulandı.

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