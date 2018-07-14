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Fenerbahçe Janssen'le yeniden anlaştı!

Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon sakatlığı nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Vincent Janssen ile yeniden anlaşma sağladı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:45
Fenerbahçe Janssen'le yeniden anlaştı!

Fernandao ile yollarını ayıran, Soldado'nun da sakatlanmasıyla forvetsiz kalan Fenerbahçe'de beklenen forvet takviyesi geliyor.



COCU ALINMASINI TALEP ETTİ

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen'i yeniden kadrosina katıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen katkıyı yapamamasına rağmen teknik direktör Cocu'nun isteği sonrası Tottenham Hotspur'la masaya oturan Fenerbahçe büyük oranda anlaşma sağladı. Janssen de yeniden Sarı-Lacivertli formayı giymek istiyor.

YİNE OPSİYON OLMAYACAK

Alınan bilgilere göre 24 yaşındaki forvet yeniden 1 yıllığına kiralanacak. Tottenham bu kez de satın alma opsiyonunu vermeyecek.

(Takvim)

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:45
  1. Fenerbahçe
  2. Vincent Janssen
  3. transfer dönemi

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