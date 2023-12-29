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Medya Karar'ın ekonomistinin ekonomi yorumuna bak! Lafı tarikatlara böyle getirdi
Medya

Karar'ın ekonomistinin ekonomi yorumuna bak! Lafı tarikatlara böyle getirdi

Yeniakit Publisher
2023-12-29 01:01:00 -
Karar'ın ekonomistinin ekonomi yorumuna bak! Lafı tarikatlara böyle getirdi

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci Halk TV canlı yayınında konuştu.

Kahveci AK Parti'nin artan oylarına ilişkin akıl dışı bir değerlendirmede bulundu.

"Ekonomik sıkıntı yaşandıkça, fakirlik arttıkça AK Parti'nin oy oranı artıyor." diyen Kahveci, "Muhalefetin çözmesi gereken sorun bu. Fakirlik arttıkça iktidarın oy oranı bazı bölgelerde niye artıyor?" ifadelerini kullanarak toplumun belli bir kesimini aşağılayıcı ifadelerle hedefe koydu.

Lafı eveleyip geveleyip tarikat ve cemaat düşmanlığına getiren Kahveci, sözlerine şöyle devam etti:

Çünkü dine sarılıyorlar iktidar da dini kullanıyor. Tencerenin yerine din ile imanı getirdiler. Tencerenin yerine dini imanı tarikatları soktular.

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