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Kararı duyan kamptan ayrıldı! Binlerce Suriyeli yola çıktı

Şanlıurfa'da bulunan Süleyman Şah Konaklama Merkezi ile ilgili kapatılma kararı alınmıştı. Karar sonrası kampta yaşayan Suriyeli mültecilerin tahliye işlemlerine başlandı.

16 Ekim 2018 Salı 22:21
Kararı duyan kamptan ayrıldı! Binlerce Suriyeli yola çıktı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kapatılma kararı alınan, Suriye'nin Telabyad kentine 5 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Merkezi'nde yaşayan Suriyeli mültecilerin tahliyesine başlandı.

Kararın kampta barınan Suriyelilere iletilmesi üzerine kampta tahliye çalışmaları başladı.

Eşyalarıyla araçlara binen Suriyeli sığınmacılar, Türkiye'nin çeşitli illerdeki akrabalarının yanına gitmek üzere yola çıktı.

Kararı duyan kamptan ayrıldı

Göç İdaresi'nin aldığı karar doğrultusunda 2012 yılında kurulan Suriye'nin Telabyad kentine 5 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nin kapatılacağı duyuruldu.

Kampta bulunan 22 bin 222 kişiye karar hoparlörler aracılığıyla duyuruldu.

suriyeli

Kapatılma kararı alınan kampta kalan Suriyelilerin tahliyesine başlandı. Eşyalarıyla araçlara binen Suriyeli sığınmacılar, çeşitli illerdeki akrabalarının yanına gitmeye başladı.

Tahliyenin 26 Ekim'e kadar tamamlanacağı açıklandı.

suuriye

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:21
  1. Suriyeli
  2. Akçakale
  3. Şanlıurfa
  4. Süleyman Şah Konaklama Merkezi

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