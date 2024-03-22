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Medya Karar’dan Cumhuriyet’e, Sözcü’den BirGün’e… Bu haberler Türkiye’ye ihanettir
Medya

Karar’dan Cumhuriyet’e, Sözcü’den BirGün’e… Bu haberler Türkiye’ye ihanettir

Yeniakit Publisher
2024-03-22 14:40:00 - 2024-03-22 14:57:00

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, Karar, Cumhuriyet, Sözcü gibi medya organlarının Türkiye ekonomisini hedef alan yalan haberlerini hatırlatarak, “Karar gazetesi bu haberleriyle aslında Türkiye’ye ihanet ediyor. Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi bu haberleriyle aslında ihanet ediyorlar.” dedi.

Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Karar, Sözcü, Cumhuriyet gibi memleket muhalifi medya organlarının Türkiye ekonomisine zarar veren kara propagandaları da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bu basın hürriyetini, basın özgürlüğünü kısıtlamak değildir. Durduk yere iftira atacaklar, “Merkez Bankası arka kapıdan paraları çıkarıyor, paralar el arabalarında, bavullarda taşınıyor” diyecekler, sonra o paraların aslında Merkez Bankası ile uzaktan yakından ilgisi olmadığı, Kapalı Çarşı’daki döviz bürolarının parası olduğu ortaya çıkacak… Peki bunun bir müeyyidesi yok mu?

Karar gazetesi bu haberleriyle aslında Türkiye’ye ihanet ediyor. Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi bu haberleriyle aslında ihanet ediyorlar. Yüzde 70 enflasyon varsa, belki de asgari yüzde 20’si bu kara haberler yüzünden oluşan enflasyondur.

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