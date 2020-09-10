Karar verildi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek

"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan karanlık OdaTV'nin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Bakan Akar'ın avukatları Samet Can Olgaç ve Cihat Haykır ile Müyesser Yıldız'ın avukatı Erhan Tokatlı katıldı.

Beyanları sorulan Milli Savunma Bakanı Akar'ın avukatları, Müyesser Yıldız'ın dava konusu sözleri sebebiyle daha önce adli para cezasına çarptırıldığını anımsattı.

Davalarının kabulünü talep eden Bakan Akar'ın avukatları, Müyesser Yıldız'ın, açtığı karşı davanın ise reddini istedi.

Müyesser Yıldız'ın avukatı ise gazeteci olan müvekkilinin Bakan Akar'a karşı suç işlemediğini ileri sürdü. Tokatlı, aleyhlerine açılan davanın reddini istedi, kendilerinin açtığı davanın ise kabulünü talep etti.

Hakim Murat Karadayı, beyanları dinleyerek Müyesser Yıldız'ın, Bakan Hulusi Akar'a 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kınanacak

Hakim Karadayı, Türk Borçlar Kanunu'nun 58/2. maddesi gereğince Müyesser Yıldız'ın kınanmasına ve hüküm özetinin tirajı en yüksek gazetede yayımlanması yönünde de karar verdi.

Yıldız'ın "karşı davacı" olarak Bakan Akar aleyhine açtığı dava ise reddedildi.

Ne olmuştu?

Hulusi Akar'ın avukatları, karanlık Odatv'nin haber sitesinde 27 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan yazısında müvekkilleri aleyhine "gerçek dışı ve iftira mahiyetinde sözler kullandığı" gerekçesi ile Müyesser Yıldız aleyhine 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde Müyesser Yıldız'ın "kınanması" ve bununla ilgili kararın tirajı en yüksek iki gazetede yayımlanması da istenilmişti.

Müyesser Yıldız, aynı yazı nedeni ile Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de yargılanmış, "iftira" suçundan beraat ederken, "kamu görevlisine hakaret" suçundan ise para cezasına çarptırılmıştı. Yıldız hakkında karar verilen para cezasının 7 bin 80 lira olduğu bildirilmişti.

Mahkeme, bu suçla ilgili hükmün açıklanmasını ise geri bırakmıştı.