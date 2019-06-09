0553 313 94 23

Karar verildi! 5 yıldız yolcu

Beşiktaş’ta, yeni sezon için analiz yapan Abdullah Avcı, Quaresma, Lens, Larin, Mirin ve Roco'yu kadroda düşünmediğini iletti.

09 Haziran 2019 Pazar 10:15
Karar verildi! 5 yıldız yolcu

Beşiktaş'ın başına geçtiğinden bu yana performans analizi yapan Abdullah Avcı yönetime raporunu verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı takımın yabancı oyuncuları Quaresma, Lens, Larin, Mirin ve Roco için olumsuz görüş bildirdi. Abdullah Avcı, gidecek oyuncuların bir an önce netleşmesi gerektiğini belirterek topu yönetime attı. Transfer için de raporunu sunan tecrübeli çalıştırıcı, takıma yedi oyuncunun takviye edilmesi yönünde görüş bildirdi. Avcı'nın gönderilmesi için talimat verdiği oyuncuların ayrılmaları halinde sağ bek (yedek), sol bek, stoper, ön libero, sağ kanat, sol kanat ve santrfor (yedek) transferlerinin yapılmasını istediği öğrenildi.

Lens diretiyor

Abdullah Avcı'nın gönderilmesini istediği oyunculardan sadece Quaresma'ya Porto'nun ilgisi bulunuyor. Q7 de 2,1 milyon avroluk yıllık ücretinde indirime gitmeye hazır. Visca'nın transferinde takas olarak kullanılmak istenen Lens, Beşiktaş'tan kazandığı 2,2 milyon avroluk ücreti talep ediyor. Cyle Larin ise Yasin Öztekin'e karşılık Göztepe'ye verilmek isteniyor. Ancak İzmir ekibin Kanadalı oyuncunun yanı sıra Orkan Çınar'ı da istemesi bu transferi zorlaştırıyor.

Gençlere yönelik çalışma

Transferde atağa kalkmaya hazırlanan Beşiktaş'ın gündeminde Ömer Toprak, Visca gibi isimlerin yanı sıra gençler de yer alıyor. Siyah-beyazlılar Rapid Wien forması giyen 20 yaşındaki Mert Müldür (20) ile Altınordu'nun sağ beki Kerim Alıcı (21) için harekete geçti. Rapid Wien, Mert Müldür için 3 milyon avro talep ederken, siyah-beyazlılar oyuncuyu kiralamak istiyor. Altınordu da Kerim Alıcı'nın bonservisi için 1 milyon avro fiyat biçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 10:15
  1. İzmir
  2. Beşiktaş
  3. Lens
  4. Larin
  5. Mirin
  6. Roco
  7. Abdullah Avcı
  8. Porto
  9. Orkan Çınar
  10. Quaresma
  11. Visca
  12. Göztepe
  13. Ömer Toprak
  14. Altınordu
  15. Kerim Alıcı
  16. Rapid Wien
  17. Mert Müldür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz kış demeden yüzen ‘Open Water’ grubu, Kız Kulesi’ne yüzdü
    1. Yaz kış demeden yüzen ‘Open Water’..
    2. Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam..
    3. ‘Göbeklitepe Yılı’ Şanlıurfa’ya..
    4. Büyükkılıç, "Yaşlılarımıza hürmet,..
    5. Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir?..
    6. Bayramda da torbacıya geçit yok
    7. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Ahmet..
    8. Vefalı öğretmenden öğrencilerine yarım..
    9. Karar verildi! 5 yıldız yolcu
    10. Elektronik sigara zararlı mı?..
    11. Amerikalı geline kına gecesi
    12. Emekliliklerinde bile rahat..
    13. “Aytaç Baran'a sıkılan kurşun iyiliğe..
    14. Yerde bulduğu 20 bin TL değerindeki..
    15. Citroen C3, 600 bin satış adedine ulaştı
    16. Putin’den savaş açıklaması! "Vadide..
    17. Bakan Pekcan'dan G20'de “korumacılık”..
    18. Kazakistan’da halk sandık başında
    19. Yaz sofralarını şenlendirecek ferah..
    20. TFF'den Konya'ya teşekkür mesajı
    21. Hakan Baldur Güler kimdir. Hakan..
    22. LGBTİ’li homolar yine ülkeyi..
    23. Cep telefonu gasp eden zanlı tutuklandı
    24. TFF'den Konya'ya teşekkür
    25. İş yerinin dışını reklamla değil..
    26. Kara yollarında durum
    27. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi..
    28. Manidar olay! 2 bin kişinin yaşadığı..
    29. Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir,..
    30. ‘Süresiz nafaka mağduruyum’
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Doğu Perinçek'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya bomba cevap
    Doğu Perinçek'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya bomba cevap
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"