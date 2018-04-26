Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karar sonrası Beşiktaş maça çıkmazsa ne olur?

TFF'nin olaylı derbi kararının ardından Beşiktaş camiasında takımın sahaya çıkmaması konuşuluyor. Peki Beşiktaş müsabakaya çıkmazsa ne olur?

26 Nisan 2018 Perşembe 09:24
Karar sonrası Beşiktaş maça çıkmazsa ne olur?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi. TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi. Peki Beşiktaş kupa maçına çıkmazsa hangi cezaları alır? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü devam edecek.

BEŞİKTAŞ MAÇA ÇIKMAZSA NE OLUR?

Olaylı geçen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında kaldığı yerden devam edilmesine karar veren TFF açıklamasından sonra Beşiktaş camiasında kupa maçına çıkılmaması yönünde söylentiler yer alıyor.

Eğer Beşiktaş bu maça çıkmazsa;

- Beşiktaş maça çıkmadığı takdirde Fenerbahçe hükmen galip sayılacak,

- Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupasına katılamayacak,

- Beşiktaş, Türkiye Kupası’ndan bu sezon elde ettiği gelirleri geri vermek zorunda kalacak.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 09:24
  1. SPOR Haberleri
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. TFF
  5. Fenerbahçe
  6. Olaylı derbi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!
    1. Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi..
    2. Devlet Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
    3. BOTAŞ'ın 4 projesine dış finansman..
    4. Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın karşı..
    5. Derbinin hakemi açıklandı!
    6. CHP'nin adayı belli oldu! Ecevit'in..
    7. O sığınak böyle imha edildi! (Video)
    8. Milli savaş uçağı için güçler..
    9. Kim, ilk kez sınırı geçiyor!
    10. CHP'liler o ismi de aday olarak görmek..
    11. Dolar güne nasıl başladı?
    12. Aydın’da orta refüje çıkan aracı böyle..
    13. Karabükspor, Göztepe'nin konuğu olacak
    14. YSK Başkanı'ndan seçim takvimi..
    15. 'HDP ile ortak vatan kuracağız'
    16. Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek
    17. Perinçek’in etekleri tutuştu!..
    18. Karar sonrası Beşiktaş maça çıkmazsa..
    19. Dandy Walker Sendromu nedir?..
    20. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayının..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...