Karar sonrası Beşiktaş maça çıkmazsa ne olur?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi. TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi. Peki Beşiktaş kupa maçına çıkmazsa hangi cezaları alır? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü devam edecek.

BEŞİKTAŞ MAÇA ÇIKMAZSA NE OLUR?

Olaylı geçen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında kaldığı yerden devam edilmesine karar veren TFF açıklamasından sonra Beşiktaş camiasında kupa maçına çıkılmaması yönünde söylentiler yer alıyor.

Eğer Beşiktaş bu maça çıkmazsa;

- Beşiktaş maça çıkmadığı takdirde Fenerbahçe hükmen galip sayılacak,

- Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupasına katılamayacak,

- Beşiktaş, Türkiye Kupası’ndan bu sezon elde ettiği gelirleri geri vermek zorunda kalacak.