  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sözde yeşilci kesilenler Koç’un yeşil katliamlarına suspus! Çevre düşmanlarının ‘Koç’başı TEMA

Kuran kursunda saldırıya uğrayan imam çocuklara zarar vermesinden korktum

Ticaret Bakanı Bolat, "Faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıldı"

Yıllarca sağlıklı diye tükettik! Tansiyonu yerle bir eden besin açıklandı

Gabar ve Cudi keşifleri iştahlarını kabarttı! Kanadalı enerji devinden Şırnak'ta petrol hamlesi

Batı’nın büyüyen krizi evsizler Filmlere değil gerçeklere bakın! İşte batının hali bu

Gençlere süper teşvik! Sigorta primi ve vergi teşviki 3 yıl sürecek

İstanbul’da imtihan başlıyor! ‘Bu gece bitsin diye dua edeceksiniz…’

İklim değişikliği insanları göçe zorluyor

Şırnak’tan sonra orada da petrol müjdesi!
Spor Karar bekleniyor! Dünya devinden Fenerbahçe’ye teklif
Spor

Karar bekleniyor! Dünya devinden Fenerbahçe’ye teklif

Yeniakit Publisher
2023-08-05 13:53:00 -
Karar bekleniyor! Dünya devinden Fenerbahçe’ye teklif

İngiliz devi Manchester United, Altay Bayındır’a transfer teklifinde bulundu. Sözleşmesinde 6 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunan Milli kalecinin henüz kararını vermediği öğrenildi.

Transfer sezonun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, yıldız transferlerinin yanında 47.9 milyon Euro'luk oyuncu satışı ile de dikkat çekmişti. 

Gelen bilgilere göre Manchester United, Altay Bayındır'a transfer için resmi teklifte bulundu. Milli eldiven Altay Bayındır'ın ise bu teklife henüz bir cevap vermediği öğrenildi.

'6 milyon euro'

Altay Bayındır'ın sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Eğer Altay teklifi kabul ederse İngiliz ekibi Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 6 milyon Euro'yu ödeyip Altay'ı kadrosuna katabilecek.

Livakovic transferi gerçekleşirse...

Manchester United, Altay Bayındır'ı 2. kaleci olarak düşünüyor. Altay'ın Fenerbahçe'de 1. kaleci olarak kalmak istediği ancak Sarı-Lacivertli yönetim Livakovic transferini gerçekleştirmesi durumunda Altay'ın Manchester United'ın teklifini kabul etmesinin yüksek bir olasılık olduğu ifade edildi.

Yollar ayrılabilir

Altay Bayındır, geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in yabancı kaleci transfer etme durumu milli kaleci ile yolların ayrılmasına neden olabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

40 maçta forma giydi

Geçtiğimiz sezon sakatlandığı bölüme kadar toplamda 40 karşılaşmada forma giyen Altay Bayındır kalesinde 45 gol gördü. Tecrübeli eldiven 14 karşılaşmada kalesine gole kapattı.

Takvim

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23