  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Karaot Plajı’nda Fethiye Belediyesi tarafından çalışmalar başladı

Fethiye Belediyesi tarafından ‘halk plajı’ yapılacak olan Karaot’ta çalışmalar başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:48:44 -
Karaot Plajı’nda Fethiye Belediyesi tarafından çalışmalar başladı

Fethiye Belediyesi tarafından ‘halk plajı’ yapılacak olan Karaot’ta çalışmalar başladı.


Geçtiğimiz yıl yapılan Karaot Plajıyla ilgili ihaleye Fethiye Belediyesi de katılmış ve ihaleyi kazanmıştı. Belediye Başkanı Alim Karaca’nın talimatıyla, aynı İnlice’deki gibi Karaot Plajının da ‘halk plajı’ olması için çalışma başlatıldı. Fethiye Belediyesi ekipleri, belirlenen proje üzerinden çalışmalara başladı.


Proje caretta yuvaları dikkate alınarak yapıldı


Caretta Carattaların yuvalanma alanları, endemik bitkilerin korunması gibi birçok konuya dikkat eden Fethiye Belediyesi, projesini de bu doğrultuda hazırladı. Fethiye Kent Konseyi, Fethiye Ekoloji Yaşam Derneği, ilgili STK’lar ile belediye bürokratlarının katıldığı toplantıda sunulan önerilere göre hazırlanan proje hayata geçiyor.


İnlice Plajı’ndaki gibi fiyatlar uygun olacak


Fethiye Belediyesi aynı İncili Plajı’nda gerçekleştirdiği gibi halka ücretsiz halk plajını hizmete kısa bir sürede açacağı öğrenildi. Karaot’ta da İnlice Plajı’ndaki gibi uygun fiyatlar ile hizmet verileceği öğrenilirken, aynı zamanda Bakanlık tarafından Korona virüs ile ilgili belirlenen geneldeki tüm kurallara göre hizmet vereceği öğrenildi. Fethiye’nin doğal güzelliklerinden birisi olan Karaot ile ilgili çalışmalar hızla devam ederken, ekipler bölgede yoğun mesai harcıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı