Karaot Plajı’nda Fethiye Belediyesi tarafından çalışmalar başladı

Fethiye Belediyesi tarafından ‘halk plajı’ yapılacak olan Karaot’ta çalışmalar başladı.

Geçtiğimiz yıl yapılan Karaot Plajıyla ilgili ihaleye Fethiye Belediyesi de katılmış ve ihaleyi kazanmıştı. Belediye Başkanı Alim Karaca’nın talimatıyla, aynı İnlice’deki gibi Karaot Plajının da ‘halk plajı’ olması için çalışma başlatıldı. Fethiye Belediyesi ekipleri, belirlenen proje üzerinden çalışmalara başladı.

Proje caretta yuvaları dikkate alınarak yapıldı

Caretta Carattaların yuvalanma alanları, endemik bitkilerin korunması gibi birçok konuya dikkat eden Fethiye Belediyesi, projesini de bu doğrultuda hazırladı. Fethiye Kent Konseyi, Fethiye Ekoloji Yaşam Derneği, ilgili STK’lar ile belediye bürokratlarının katıldığı toplantıda sunulan önerilere göre hazırlanan proje hayata geçiyor.

İnlice Plajı’ndaki gibi fiyatlar uygun olacak

Fethiye Belediyesi aynı İncili Plajı’nda gerçekleştirdiği gibi halka ücretsiz halk plajını hizmete kısa bir sürede açacağı öğrenildi. Karaot’ta da İnlice Plajı’ndaki gibi uygun fiyatlar ile hizmet verileceği öğrenilirken, aynı zamanda Bakanlık tarafından Korona virüs ile ilgili belirlenen geneldeki tüm kurallara göre hizmet vereceği öğrenildi. Fethiye’nin doğal güzelliklerinden birisi olan Karaot ile ilgili çalışmalar hızla devam ederken, ekipler bölgede yoğun mesai harcıyor.