Karantinadan kaçtı, Hayat Eve Sığar uygulamasından kaçamadı
Isparta’da karantina kurallarına uymayan bir kişi polis tarafından yakalandı. Karantinadan kaçan vatandaşın, Hayat Eve Sığar uygulamasından bakılarak evinden çıktığının tespit edildiği ve 3 bin 150 lira ceza verildiği öğrenildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina uygulanan bir vatandaş gizlice dışarı çıkınca, Sağlık Bakanlığının salgına karşı geliştirdiği Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde sağlık ekiplerinin takibine takıldı.
Isparta’da bir kişi çeşitli şikayetlerle hastaneye başvurdu. Semptomları koronavirüsü işaret edince test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı,14 gün evinde izole edildi.
TRT Haber'in haberine göre, karantinanın son iki gününde dışarı çıkan kişiyi sağlık ekipleri fark etti. Hayat Eve Sığar programından yeri tespit edilen kişinin bilgileri polis ekiplerine verildi.
Polisin takibe aldığı hasta yakalanırken, hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Koronavirüs hastasına, karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza uygulandı.