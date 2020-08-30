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Yerel Karantinadan kaçan adam şehri ayağa kaldırdı
Yerel

Karantinadan kaçan adam şehri ayağa kaldırdı

Koronavirüse yakalanan şahısla teması belirlendiği için karantinaya girmesi istenen yaşlı adam, Denizli’den memleketi Lüleburgaz’a gitmek üzere otogara geldiği sırada polisler tarafından yakalandı. Şahsın temas ettiği her yer dezenfekte edilirken, bulunduğu nokta şeritlerle kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 12:16:00 -
Karantinadan kaçan adam şehri ayağa kaldırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kaldırılarak kontrollü normalleşmeye geçişin ardından Enver Y., bir lunaparkta çalışmak üzere Denizli’ye geldi. Denizli’nin Çameli ilçesinde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir şahısla teması belirlenen Enver Y.’den 14 gün karantina altında kalması istendi.

Bir süre karantina kuralına uyduğu belirtilen Enver Y., daha sonra memleketine gitmek istedi. Lüleburgaz’a gitmek için otobüs bileti alan yaşlı adam, karantina kuralını delerek Pamukkale’deki Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne geldi.

Valizleriyle birlikte otobüsünü bekleyen Enver Y., polis ekiplerinin dikkati sayesinde fark edildi. Enver Y.’nin karantinadan kaçtığı, terminaldeki sorgu sırasında anlaşıldı.

Hızlıca tedbir alındı

Enver Y.’nin temas ettiği her nokta dezenfekte edildi. Aynı zamanda yaşlı adamın sorgusunun yapıldığı nokta şerit yardımıyla kapatıldı. Polis ekiplerinin araması üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaşlı adamın doktoru da telefonla aranırken, Enver Y.’nin test sonucunun pozitif olmadığı öğrenildi.

Enver Y.’nin Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

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