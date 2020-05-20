Karantinadan firar edenlerin olduğu mahallede süre uzatıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya uymayarak firar edenlerin olduğu 2 mahallede süre uzatıldı.

Erbaa ilçesinde, yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı Ziya Gökalp ve Kuruçay Mahalleleri korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca 7 Mayıs 2020 tarihinde karantina altına alınmıştı. 14 günlük sürenin dolmasının ardından Erbaa Kaymakamlığı tarafından karantina süresinin uzatılmasına karar verildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan karar ile karantina süresi 27 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca yapılan yazılı açıklamada semt pazarlarında kısıtlamanın da bir hafta süreyle uzatıldığı bilgisine yer verildi.

Alınan önlemler kapsamında ilçede polis ekipleri sürekli olarak sosyal mesafe ve maske takılması için uyarılarını sürdürüyor. Bazı vatandaşlar ise alınan önlemlere rağmen karantinadaki mahallelerde sokağa çıkmaya devam edenlerin olduğunu, birçok kişinin uyarıları dikkate almadığını ileri sürdü.

Karantinadaki mahalleden firar edenler kameralara yansımıştı

Karantina kapsamında mahalleye giren yolların birçoğu toprak dökülerek kapatılırken, ana yola bağlantısı olan yollarda polislerle birlikte bekçiler önlem alınmıştı. Alınan önlemlere rağmen kurallara uymayan birçok vatandaşın Osmangazi Mahallesi’ne inen patika yolları kullanarak dışarı çıkarak kuralı ihlal etmeleri kameralara yansımıştı. Bölgede uygulama yapan sivil polis ekipleri vatandaşları megafonla uyarırken, bölgeden uzaklaşmaya çalışanlara müdahale etmişti.

30 kişinin tedavisi devam ediyor

Öte yandan Ramazan ayında yapılan uyarılara rağmen evlerde aile arasında verilen iftar yemeklerine katılan vatandaşların korona virüsün yayılmasında rol oynadığı kaydedildi. Erbaa Devlet Hastanesinde 19’u pozitif vaka olmak üzere 30 kişinin tedavi gördüğü, 1 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.