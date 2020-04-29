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Aktüel

Karantinadaki vatandaşlara kitap hediye edildi

Kayseri’de korona virüs tedbirleri kapsamında yurtta karantina altında bulunan vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun gönderdiği kitaplar hediye edildi.

2020-04-29 16:18:19 -
Karantinadaki vatandaşlara kitap hediye edildi

Kayseri’de korona virüs tedbirleri kapsamında yurtta karantina altında bulunan vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun gönderdiği kitaplar hediye edildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında farklı ülkelerden getirilerek Melikgazi Yurt Müdürlüğü’nde karantinaya alınan vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun gönderdiği kitaplar hediye edildi. Karantinada bulunan bir vatandaş, "Karantinaya alındığımız ilk günden bugüne kadar en ince ayrıntısıyla bizlere her türlü desteği veren devletimize, 5 yıldızlı otel konsepti yaşatan Melikgazi Yurt Müdürlüğü yönetimine ve çalışanlarına sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki Türk’üm. Ülkemle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız" dedi.


Diğer vatandaşlarda yurt yetkililerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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