  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karantinadaki son kafile de memleketlerine uğurlandı

Irak’ın Basra şehrinden, Afyonkarahisar Bacım Sultan Öğrenci Yurduna getirilen ve 29 Nisan’dan itibaren karantinaya alınan 136 Türk vatandaşı bugün sabah memleketlerine uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:59:39 -
Karantinadaki son kafile de memleketlerine uğurlandı

Irak’ın Basra şehrinden, Afyonkarahisar Bacım Sultan Öğrenci Yurduna getirilen ve 29 Nisan’dan itibaren karantinaya alınan 136 Türk vatandaşı bugün sabah memleketlerine uğurlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan büyük tahliye operasyonu kapsamında 29 Nisan günü Irak’ın Basra şehrinden getirilen 136 Türk vatandaşı KYK Bacım Sultan Öğrenci Yurdundaki 14 günlük karantina sürecine alınmıştı. Bugün gözetimleri tamamlanan vatandaşlar AFAD koordinasyonunda 34 şehre ücretsiz olarak yolcu edildi. AFAD koordinatörlüğünde karantina sürecinde hiçbir sorun yaşanmadan geçirilen 14 günün sonunda kafilede bulunan 136 Türk vatandaşının testleri negatif çıktı. Süreci sorunsuz bir şekilde tamamlayan vatandaşlar kendileri için hazırlanan otobüslerle 34 şehre ücretsiz olarak tahliye edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sır “yanlışlıkla” açıklandı, FBI kendini ele verdi! 11 Eylül saldırılarında
Dünya

Sır “yanlışlıkla” açıklandı, FBI kendini ele verdi! 11 Eylül saldırılarında "teröristlere" yardım eden Suudi yetkili ortaya çıktı

ABD'nin Ortadoğu'ya yerleşmek için planladığı ve El Kaide tarafından yapılmış gibi gösterdiği 11 Eylül saldırılarında büyük bir sır ortaya ç..
Türkiye'ye karşı iyice pervasızlaştılar... Casus uçak göndermişler!
Gündem

Türkiye'ye karşı iyice pervasızlaştılar... Casus uçak göndermişler!

Libya ve Akdeniz'de denklem dışı kalan Fransa, hakkını arayan Türkiye'ye karşı iyice pervasızlaştı. Savaş uçaklarını Libya'ya gönderen Paris..
Pakistanlılardan Diriliş Ertuğrul oyuncusuna tepki! 'Namaz kılıp senin için tövbe ettim'
Medya

Pakistanlılardan Diriliş Ertuğrul oyuncusuna tepki! 'Namaz kılıp senin için tövbe ettim'

Türkiye'de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi, şu sıralarda Pakistan'da ekranlara geliyor. Pakistan Başbak..
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı