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Aktüel

Karantinadaki gurbetçi Hollanda ile Türkiye arasındaki farklı böyle anlattı:

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hollanda’dan Denizli’ye getirilerek karantina altına alınan Türk vatandaşı Hollanda ile Türkiye arasındaki farkı, “Orada hastalandığımızda aile hekimimizi arayıp durumu izah ediyoruz, ‘ilacını iç ve evinde kal’ diyor ama bizim devletimiz böyle değil.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:00:31 -
Karantinadaki gurbetçi Hollanda ile Türkiye arasındaki farklı böyle anlattı:

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hollanda’dan Denizli’ye getirilerek karantina altına alınan Türk vatandaşı Hollanda ile Türkiye arasındaki farkı, “Orada hastalandığımızda aile hekimimizi arayıp durumu izah ediyoruz, ‘ilacını iç ve evinde kal’ diyor ama bizim devletimiz böyle değil. Gerek gurbetçiler olsun, gerek vatandaşlar olsun özel uçakla alıyorlar ve buraya getiriyorlar. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” sözleriyle anlattı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Hollanda’da kalan 344 Türk vatandaşı Dışişleri Bakanlığı tarafından Denizli’nin Pamukkale ilçesine getirilerek, 14 gün karantinada kalacakları KYK’ya ait Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Kafile üyeleri arasında yer alan Şükrü Temiz (32) karantinada kaldığı günlerle birlikte Hollanda ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki korona virüse karşı farkları örnekleri ile anlattı. Karantinada kaldıkları süre boyunca çay, yemek ve sıcak su gibi bütün ihtiyaçlarının karşılandığını kaydederek, uygulamadan dolayı Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanına teşekkür etti. Temiz, “Doğma büyüme Hollanda’dayım. Geçtiğimiz haftalarda Rotterdam Başkonsolosluğuna mail attım ve durumumu izah ettim. Şu anda Denizli’de Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Yurdu’nda karantinadayım. Odada tek başıma kalıyorum. Sabah sahur yemeğimiz geliyor, akşam iftar yemeğimiz geliyor. Günde iki defa geliyorlar, ateşimizi ölçüyorlar, ‘bir ihtiyacınız var mı’ diye soruyorlar. Müdürümüz Adil Yapar, sürekli telefon veya mesaj üzerinden bizlere, ‘bir ihtiyacınız var mı’ diye soruyor. 24 saat burada sıcak suyumuz var. Çayımız, kahvemiz var. Hizmet gerçekten çok güzel. Buradan Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımıza da seslenmek istiyorum. Allah sizden razı olsun, ömrünüz uzun olsun. Gerçekten büyük bir devletimiz var arkadaşlar" dedi.



“Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin”


Hollanda’da hastalandıklarında aile hekiminin kendilerine ilaçlarını içip evlerinde kalmasını söylediği ancak Türkiye’in ise vatandaşlarına sahip çıktığını ifade eden Temiz, şunları söyledi:


“Ben 32 sene boyunca Hollanda’da vatan hasreti çektim. Hiçbir devlet, bizim devletimizin yaptığı gibi kesinlikle yapmaz. Mümkün değil. Orada hastalandığımızda aile hekimimize telefon açıyoruz, durumu izah ediyoruz, ‘ilacını iç ve evinde kal’ diyorlar. Ama bizim devletimiz böyle değil. Gerek gurbetçiler olsun, gerek vatandaşlar olsun özel uçakla alıyorlar ve buraya getiriyorlar. 2 hafta boyunca bizlere en güzel şekilde hizmet veriyorlar. Bize bir anons verildi. ’Haftaya Çarşamba günü evinize ücretsiz olarak otobüslerle bırakılacaksınız’ denildi. Gerçekten büyük bir devletimiz var. Allah razı olsun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.”

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