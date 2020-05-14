  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karantinadaki Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:46:35 -
Karantinadaki Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kovid-19 tedbirleri sürüyor

ADIYAMAN (AA) - Karantinaya alınan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla alınan 14 günlük karantina uygulaması nedeniyle Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrollerini sürdürüyor.

Kentin girişlerindeki denetimlerde araçlarda bulunanların ateşleri ölçülüyor ve seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor.

Polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları için uyarıyor.

Bu arada, ilçedeki tedbirler nedeniyle 11 Mayıs'ta açılmasına izin verilmeyen berberler, kuaförler ve güzellik salonları gerekli önlemlerin alınması şartıyla bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

Gölbaşı Kaymakamlığı da belediye hoparlöründen ve sosyal medya hesaplarından vatandaşların acil işleri dışında sokağa çıkmamaları gerektiği uyarılarında bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gölbaşı ilçe merkezi 6 Mayıs'ta karantinaya alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı