  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karantinada olması gerekirken trafiğe çıkan sürücü yakalandı
Aktüel

Karantinada olması gerekirken trafiğe çıkan sürücü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:43:00 -
Karantinada olması gerekirken trafiğe çıkan sürücü yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinada olması gerekirken dışarı çıkan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Abana ilçesinde polis ekiplerince Bahattin Yorgancı Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında durdurulan araç sürücünün, Kovid-19 kapsamında temaslı olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Amirliğine götürülerek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 lira para cezası uygulanan sürücü Y.S.K. hakkında suç duyurusunda da bulunuldu.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karantina süresi bitmeden dışarı çıktığı belirlenen Y.S.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

İlçeye gelen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibine teslim edilen Y.S.K, Kastamonu Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rıdvan Dilmen açığa çıkarınca tutuştular
Spor

Rıdvan Dilmen açığa çıkarınca tutuştular

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’in FETÖ'nün spor yapılanmasına yönelik iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddialar sonrası adları geçen İbra..
Jigolo çetesine operasyon yapılmıştı… Bomba İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu detayı!
Siyaset

Jigolo çetesine operasyon yapılmıştı… Bomba İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu detayı!

İstanbul'da jigolo çetesine yapılan operasyonda yakalanan Beylikdüzü Belediyesi çalışanı H.Ç., CHP'li Meclis Üyesi Hasan Ç.'nin yeğeni çıktı..
İHH’dan Irak’a koronavirüs yardımı
Aktüel

İHH’dan Irak’a koronavirüs yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Irak’ın yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelesine destek amacıyla Bağdat, Kerkük, Musul ve Selahattin şehir..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı