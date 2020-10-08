  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karantinada olması gereken kişi polis denetiminde yakalandı
Aktüel

Karantinada olması gereken kişi polis denetiminde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 19:35:14 -
Karantinada olması gereken kişi polis denetiminde yakalandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de karantina kuralını ihlal ederek hastanedeki eşinin yanına gitmeye çalışan kişi, polis uygulama noktasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon kara yolu Akçakale Mahallesi uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, Y.Ç.'nin (45) kullandığı otomobili durdurdu.

Ekipler, kimlik sorgulamasında Y.Ç'nin, 13 Ekim'e kadar ikametgahında karantinada olması gerektiğini belirledi.

Uygulama noktasında gözetim altına alınan ve 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanan Y.Ç, 112 Acil Servis ekibinin nezaretinde karantinadakiler için hazırlanan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na götürüldü.

Y.Ç.'nin, Bayburt'taki ikametgahından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesinde tedavi gören eşinin yanına gitmek için ayrıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
Türkiye - Yunanistan gerilimde sıcak gelişme
Gündem

Türkiye - Yunanistan gerilimde sıcak gelişme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü. Görüşmede, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele ..
Çok sayıda tank ele geçirildi
Dünya

Çok sayıda tank ele geçirildi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir çok tankı ele geçirdi.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay