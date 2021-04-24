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Gündem Karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı
Gündem

Karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, çarşıda gezerken yakalandı. Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.Ç, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 10:00:00 -
Karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, çarşıda gezerken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Pınar Mahallesi'nde karantinada olması gereken M.Ç'nin evinde bulunmadığını tespit etti.

Çalışma sonucu M.Ç, çarşıda gezerken yakalandı.

Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.Ç, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

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