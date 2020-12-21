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Sağlık Karantinada olması gereken kişi bakın nerede yakalandı
Sağlık

Karantinada olması gereken kişi bakın nerede yakalandı

Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gereken kişi, HES kodu uygulaması sayesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nda işlem yapmak isterken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:39:00 -
Karantinada olması gereken kişi bakın nerede yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir yakınının Kovid-19 testi pozitif çıktığı için temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gereken N.Ş, işlem yapmak için SGK İl Müdürlüğüne girmek istedi.

Kurum girişinde yapılan HES kodu sorgulamasında koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen N.Ş, görevliler tarafından izole alana alındı.

İhbar üzerine kuruma gelen polis ve sağlık ekiplerince karantina yurduna götürülen N.Ş'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

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