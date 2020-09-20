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Aktüel Karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı
Aktüel

Karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 12:09:08 -
Karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı.

Kıyıköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, izolasyonda olması gereken A.Ç, E.A.Ç. ve E.Ç'yi kontrol etmek amacıyla ikametlerine gitti.

Ekipler, evlerinde bulunamayan ailenin çocuk parkında olduğunu tespit etti.

A.Ç. ve ailesi hakkında karantina tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Aile evlerine götürüldü.

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