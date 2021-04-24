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Gündem Karantinada olmaları gerekiyordu... Polis yakaladı
Gündem

Karantinada olmaları gerekiyordu... Polis yakaladı

Karantinada olması gereken 5 kişi HES kodu sorgulamasıyla sokakta yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 06:58:00 -
Karantinada olmaları gerekiyordu... Polis yakaladı

Koronavirüs (Kovid-19) risk tablosunda kırmızı kategoride yer alan Erzincan’da üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde ana arterlerde ve hafta içi yoğunluk yaşanan bölgelerde sessizlik hâkim oldu. Karantinada olması gereken 5 kişi ise HES kodu sorgulamasıyla sokakta yakalandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da Kovid-19 ile mücadele kapsamında hem denetimler yapılıyor, hem de alınan kısıtlama kararları uygulanmaya devam ediyor. Korona virüs salgınında vaka sayılarındaki artışın durdurulamaması üzerine yeni tedbirler alınan kette, ana arter, cadde, sokak, park ve meydanların boş kaldığı, genelge kapsamı dışında bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla, sağlık çalışanları haricinde diğer vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Kısıtlama esnasında markete çıkan Serkan Canpolat , “Tüm dünyayı kasıp kavuran bu korona illetinin ülkemizde de başkaldırması gerçekten halkımızı zor duruma soktu. İnşallah ülkede alınan sıkı tedbirler ve kısıtlamalar sonucunda eski yaşantımıza geri dönebiliriz. Halkımızdan da alınan bu tedbirlere karşı duyarlı olmasını bekliyorum.” dedi.

Öte yandan Erzincan’da hafta içerisinde yapılan denetimlerde karantinada olması gereken 5 kişinin HES kodu sorgulamasıyla sokakta yakalandığı bildirildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzincan’da ekipler tarafından yapılan HES Kodu sorgulamasında test sonucu pozitif olan 3 kişi ve temaslı olan karantinada olması gereken 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda karantinaya alınırken şahısların tamamına toplam da 15 bin 750 TL. idari para cezası kesildi.

Bulundukları yerde izole edilen vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından alınarak Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda karantinaya alındı.

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