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Aktüel

Karantinada kaldığı yurt odasındaki Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 19:21:46 -
Karantinada kaldığı yurt odasındaki Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro bıraktı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışından getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurdun odasındaki Kuran-ı Kerim'in arasında, 400 avro ile öğrencilere hitaben yazılmış not bulundu.

Nisan ve mayısta İngiltere, Fransa, Almanya, Sudan, Sırbistan ve Irak’tan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün misafir edilen vatandaşlar, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderilmişti.

Yesevi Öğrenci Yurdu'nda temizlik yapan görevliler, bir odadaki Kur'an-ı Kerim'in arasında 400 avro ile not kağıdı buldu. Görevliler, bunları yurt yetkililerine teslim etti.

İsmini belirtmeyen kişinin öğrencilere hitaben yazdığı notta, "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandığı görüldü.


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