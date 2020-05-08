Karantinada kalan vatandaşlara kitap ve defteri

Balıkesir’de Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Hasan Basri Çantay Yurdunda kalanlara Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun selamı ile birlikte hediye ettiği kitaplar dağıtıldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yurtlarda 14 günlük karantina ve gözlem sürecinde bulunan yurt dışından dönen vatandaşların boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı önemli bir uygulama başlattı. Vatandaşların yurtta kaldıkları süre boyunca keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla, yurt da konaklayan vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun selamı ile gönderdiği kitaplar ve anı defterleri ayrı ayrı teslim edildi.

Balıkesir İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, bizzat kitapları misafirlere kendisi takdim ederek, "Verdiğimiz birçok hizmetin yanında böyle bir kültür hizmeti sunmamız, karantinada kalan misafirlerimizi oldukça memnun etti. Onlar için sürpriz oldu, çok memnun kaldılar ve teşekkür ettiler. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Aile, arkadaş ve sosyal çevrelerinden uzak bir şekilde geçirdikleri bu 14 günlük süreçte, "zaman nasıl geçecek kaygısıyla" yerleştikleri yurtta aile sıcaklığında pozitif bir ortamda büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını, gelirken bu kadar güzel geçeceğini beklemediklerini, tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğünü ve karşılandığını belirterek teşekkürlerini ilettiler.