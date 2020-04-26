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Spor

Karantinada golf böyle oynanır

İngiliz Profesyonel Golf Oyuncusu Jack South, evinde yaptığı golf atışlarıyla dikkat çekiyor.

2020-04-26 13:11:26 -
Karantinada golf böyle oynanır

İngiliz Profesyonel Golf Oyuncusu Jack South, evinde yaptığı golf atışlarıyla dikkat çekiyor. South’un masadaki kahve fincanına yaptığı atış kısa sürede binlerce kez izlendi.


Korona virüs salgını spor dünyasını vururken, birçok sporcu evlerinde yaptığı antrenmanlarla formdan düşmemek istiyor. İngiliz Profesyonel Golf Oyuncusu Jack South da evinde çalışan sporculardan birisi. Ancak South’un yaptığı antrenmanlar biraz farklı. Golf topuyla yaptığı atışlar oldukça dikkat çekici olan South, özellikle masada duran kahve fincanına çok oldukça bir iyi bir atış yapıyor. Jack South görüntüyü kendi sosyal medya hesabından paylaşırken, video kısa sürede binlerce kez izlendi.

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