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Karantina yurdunda kalanlar İstiklal Marşı okuyarak 23 Nisan’ı kutladılar

Kırgızistan’dan tahliye uçakları ile getirilerek Maltepe’de yurda yerleştirilen karantinadaki Türk vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı.

2020-04-23 15:21:24 -
Karantina yurdunda kalanlar İstiklal Marşı okuyarak 23 Nisan’ı kutladılar

Kırgızistan’dan tahliye uçakları ile getirilerek Maltepe’de yurda yerleştirilen karantinadaki Türk vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı.


Kırgızistan’dan tahliye uçakları ile getirilen Türk vatandaşları, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalmak üzere Maltepe’deki bir yurda yerleştirilmişti. Karantinadaki vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için yurdun koridorlarında saygı duruşuna geçerek hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

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