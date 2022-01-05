Omicron varyantı yaygın hale geldi ve vaka sayıları 60 bini aştı. Artan vaka sayılarının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti. Vatandaşlar toplantıda karantina süresiyle ilgili nasıl bir karar alındığını araştırmaya başladı.

Karantina süresi kaç güne indi? Koronavirüs karantinası kaç güne indi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklamasında, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer" ifadelerine yer verildi.