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Korona Virüs Karantina süresi kaç güne indi? Koronavirüs karantinası kaç güne indi?
Korona Virüs

Karantina süresi kaç güne indi? Koronavirüs karantinası kaç güne indi?

Koronavirüs pozitif kişi kaç gün karantinada kalır? Koronavirüs salgınında vaka sayıları 60 bini aştı. Omicron varyantıyla ilgili yeni kararların alınıp alınmayacağı merak konusuydu. Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti ve karantina süresiyle ilgili şimdiye kadar uygulanan karar revize edildi. Peki, karantina kaç güne indi? Koronavirüs temaslısı kaç gün karantinada kalacak?

Yeniakit Publisher
2022-01-05 20:48:00 -
Karantina süresi kaç güne indi? Koronavirüs karantinası kaç güne indi?

Omicron varyantı yaygın hale geldi ve vaka sayıları 60 bini aştı. Artan vaka sayılarının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti. Vatandaşlar toplantıda karantina süresiyle ilgili nasıl bir karar alındığını araştırmaya başladı.

Karantina süresi kaç güne indi? Koronavirüs karantinası kaç güne indi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklamasında, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer" ifadelerine yer verildi.

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