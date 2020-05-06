  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karantina süresi dolan vatandaşlardan duygusal veda

Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında Almanya’dan getirilerek Ağrı’da karantinaya alınan 180 kişi 14 günlük karantina süresinin dolması ile birlikte memleketlerine uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:15:31 -
Karantina süresi dolan vatandaşlardan duygusal veda

Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında Almanya’dan getirilerek Ağrı’da karantinaya alınan 180 kişi 14 günlük karantina süresinin dolması ile birlikte memleketlerine uğurlandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ahmed-i Hani Yurdu’nda kalan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak AFAD personeli ve görevliler eşliğinde yurt bahçesinde hazır bekletilen otobüslere bindirildi. Otobüslerde bir kez daha ateş ölçümleri yapılan vatandaşlara, Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri kumanya dağıttı.



Ağrı’dan ayrılan vatandaşlar duygulu anlar yaşadı


Karantina süreleri dolan vatandaşlar yurtlarda kendilerine verilen hizmette dolayı memnun olduklarını dile getirirken, kimisi de otobüse binmeden önce gözyaşlarını tutamadı.


Vatandaşlardan Mehmet Arpacı ise yaklaşık 55 yıldır Almanya’da yaşadığını ve bu güne kadar Ağrı’daki misafirperverliği ilk defa gördüğünü dile getirdi. Verilen hizmetten son derece memnun kaldığını belirten Arpacı:” Ben Almanya’ya en son tornumu evlendirmek için gittim. Ancak bu hastalık çıktı. Orda kalmak istemedik. Türk Hava Yolları ile buraya geldik. Ağrı’yı bu şekilde görme şansı yakaladım. Verilen bütün hizmetlerden çok memnun kaldık. Hududa yakın bir ilde bu kadar nazik ve kibar gençler yetiştirdikleri için her kese çok teşekkür ederim” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı