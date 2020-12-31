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Spor Karantina süresi biten Ozan Tufan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Karantina süresi biten Ozan Tufan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın koronavirüse yakalandıktan sonra girdiği karantina sürecinin bitmesinin ardından yaptırdığı koronavirüs testi ikinci defa pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 20:42:00 -
Karantina süresi biten Ozan Tufan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüse yakalandıktan sonra karantina süresini dolduran Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın, son yapılan testleri de pozitif çıktı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a günde 2 kez test gerçekleştirildi.

Ozan Tufan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

TRT Spor'un haberine göre; evinde izolasyon sürecinde olan başarılı futbolcunun son test sonucu da pozitif çıktı. Futbolcunun test sonucu negatife döndükten sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Sosyal medya hesabından duyurmuştu

Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığı açıklayan Ozan, ''Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim.'' ifadelerini kullanmıştı.

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