Karantina süreci tamamlanmadan PCR negatif çıkan ne yapar? Yakın temaslı karantina kaç gün?

Koronavirüs salgınıyla mücadele bir buçuk yıldır sürüyor. Bu dönemde pek çok kişi ya kendi ya da yakınlarında PCR testinin pozitif çıkmasıyla karşı karşıya kaldı. Aynı ev içerisinde yani hastanın yakın temaslıları da karantinaya alınıyor. Yakın temaslılar ise hastalık belirtisi göstermedikleri takdirde karantinalarının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, karantina kaç günde biter?

Karantina süreci tamamlanmadan PCR negatif çıkan ne yapar?

Yakın temaslılar 14 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 14. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 10. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 10. günden, yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 10. günün sonunda karantina sonlandırılır. Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 10 günden önce sonlandırılamaz.

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