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Aktüel Karantina kararı alan İsrail'de Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor
Aktüel

Karantina kararı alan İsrail'de Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor

Ülkede, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 973 yeni vakanın salgında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayı olduğu açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:40:13 -
Karantina kararı alan İsrail'de Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor

KUDÜS (AA) - Artan vakalar nedeniyle karantina kararı alan İsrail'de son 24 saatte 4 bin 973 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1141'e ulaştığı, 4 bin 973 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 162 bin 13'e yükseldiği bildirildi.

Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 533'nün durumunun ağır olduğu, 120 bin 433 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Aktif vaka sayısı 40 binden fazla

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 40 bin 689'a ulaştı.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de, 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verilmişti.

Karantina boyunca marketler, eczaneler ve fırınların dışındaki işletmelerin yanı sıra okullar da kapalı kalacak, halkın 500 metreden fazla evlerinden uzaklaşması yasaklandı.


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