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Karantina bölgesini hayırseverler yalnız bırakmadı

Antalya’nın Serik ilçesinde 15 sokağı içine alan karantina bölgesinin ikinci gününde gıda yardımları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:03:51 -
Karantina bölgesini hayırseverler yalnız bırakmadı

Antalya’nın Serik ilçesinde 15 sokağı içine alan karantina bölgesinin ikinci gününde gıda yardımları devam ediyor. Bugün hayırsever vatandaşların desteğiyle hazırlanan paketler, Serik Belediyesi tarafından dağıtıldı.


Serik ilçesinde Merkez Mahallesi 2098 sokakta yaşayan ve Antalya’da karantina altında bulunan Yeşildere Mahallesi’nde söz kesimi törenine katıldıkları belirlenen iki kadına yapılan testte Korona virüsü tespit edildi. Testin pozitif çıkmasının ardından söz konusu iki kişiyle yakın temasta bulunduğu belirlenen 28 kişiye daha Serik Devlet Hastanesi’nde test yapıldı. 10 kişide testinin pozitif çıkmasının ardından korona virüs testi pozitif olan hasta sayısı 12’ye yükseldi. Bunun üzerine Serik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrası testi pozitif çıkan 12 kişinin ikamet ettiği alanların da bulunduğu Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantina altına alındı. Kararın ardından Serik Belediyesi ekipleri mahalle etrafında bariyer ile güvenlik şeridi oluşturdu. Vatandaşların ihtiyaçları Serik Belediyesi ve Vefa Sosyal destek gurupları tarafından karşılanıyor. Hayırsever destekli Serik Belediyesi tarafından karantina bölgesine 2 ton soğan ve patates, birer ton domates, biber, kavun, karpuz ve salatalık dağıtıldı.


Bugünde hayırsever vatandaşların desteğiyle Serik Belediyesi tarafından yardım paketleri dağıtıldı. İçerisinde temel gıda ihtiyaçlarından oluşan yardım paketleri kapı kapı dolaşılarak teslim edildi.


Gönüllü olarak karantinada yer alan Merkez Mahallesi Muhtar Azası Durmuş Meke, "Karantina gönüllü elçisiyim. Bu mahallenin ihtiyaçlarını el birliğiyle yapmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızdan patates, soğan, salatalık, biber gibi sebzeler geldi. Poşetleri herkese dağıttık. Bugünde gelen kolileri, Allah’ın izni ile yine her eve tek tek dağıtacağız. Kimse burada mağdur olmuyor. Zaten yiyecek, içecek herkesin evinde fazlasıyla oldu. Allah’ın izniyle yeter. İnşallah bu zor günler geçecek” dedi.

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