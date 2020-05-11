Karantina altındaki ilçede vaka sayısı artıyor

Karantina alınan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde vaka sayısı 14’ten 22’ye yükseldi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) vaka sayısında artış yaşanıyor. İlçede ilk olarak Aşağı Karakuyu ve Gedikli köyleri karantina altına alınmıştı. Bu köylerin ardından Yeşilova köyünde vaka sayısı görülünce burayı da ilçe hıfzıssıhha kurulu karantina altına aldı. Kurul, vakaların ilçe merkezinde artması üzerine 7 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere, ilçe merkezinin 14 günlük karantina altına alınmasına karar verdi. Daha önce köylerde 9, ilçe merkezinde 5 olmak üzere toplam 14 olan vaka sayısının son 24 saatte ilçe merkezinde 8 artarak 22’ye yükseldiği öğrenildi. Vaka sayındaki artık ilçede tedirginliğe neden olurken, cadde ve sokaklar boş kaldı. İller arasındaki geçiş noktası konumundaki Gölbaşı ilçesinde güvenlik güçleri transit geçişlere izin verirken, ilçe merkezine girişlere izin vermiyor.

Diğer taraftan Nisan ayında karantina altına alınan Aşağı Karakuyulu ve Gedikli köylerinde, vakaya rastlanılmaması ve karantina süresinin dolması nedeniyle karantinanın kaldırıldığı öğrenildi.