Karantina altında kalan vatandaşlara moral gecesi

Nijer, Mali, Bosna Hersek, Slovenya’dan Türkiye’ye getirilerek öğrenci yurtlarında 14 günlük karantinaya alınan 447 kişi için moral etkinliği düzenlendi.

Erzurum Dadaşlar Fasıl Ekibi solistleri Fikret Şimşek ve Celil Kalkan yurt bahçesinden Erzurum gazelleri, tatyan örnekleri ile karantina altında bulunan vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattı.

Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar öğrenci yurtlarında karantinada bulunan Nijer, Mali, Bosna Hersek ve Slovenya’dan gelen 447 vatandaş kaldıkları yurt binasının pencerelerinden ellerindeki Türk bayrakları ile gönüllerince eğlendiler.

Polis, AFAD, 112 ve sağlık ekipleri 24 saat aralıksız yurtlarda hizmet verirken, yurtta kalan vatandaşlar düzenlenen moral gecesinden çok memnun kaldıklarını dile getirdiler.

Fasıl grubu solisti Celil Kalkan, karantina altında bulunan vatandaşlara moral vermek için düzenlenen gecede sahne almaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Vatandaşlarımı biraz olsun eğlendirebildiysek ne mutlu bize. İnşallah bu virüs belasından bir an önce kurtuluruz” dedi.