Karanlıktan aydınlığa: Malcolm x

Malcolm X, şehadetinin üzerinden geçen onlarca seneye rağmen sadece ismiyle bile Müslümanların yüreğini coşturan bir aksiyon adamı... Ateşli bir hatip, gözü kara bir mücahit ve hepsinden önemlisi de inanmış bir Müslüman...

BİR HAKİKAT SAVAŞÇISININ PORTRESİ

Koronavirüs pandemisinin üzerimize kara basan gibi çöktüğü br dönemde, Ramazan-ı Şerif'in gelmesi gönüllerimizi aydınlattı. Salgın nedeniyle günlerimizin büyük çoğunluğu ise evlerde geçiyor. Bütün benliğimizle Allah'a adandığımız şu günlerde, beynimizi ve ruhumuzu da, ömürlerini hakikat üzere geçirmiş dava adamlarının yaşantılarını öğrenerek doyurabiliriz. Tam bu noktada sizlere Alex Halley'in kaleme aldığı Malcolm X kitabını tavsiye ediyoruz. Malcolm X'in hayatının bütün evrelerini en ince detaylarına kadar anlatan kitap bir çok belgesel ve filme de ilham kaynağı oldu.