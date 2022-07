Karanlıkta döktüler molozlarla örttüler

AK Parti’nin dev projeleri ve yatırımlarıyla bir dünya kenti haline getirdiği Başkent’e dişe dokunur tek bir icraat yapmayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletin parasını çöpe atıyor. 25 yıllık dönemde Ankara’ya çağ atlatan hizmetler sunan Refah/AK Parti belediyeciliğini israf düzeni kurmakla itham eden Yavaş’a bağlı Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Etimesgut Bölge Şefliği’nde her gün tonlarca asfaltın kullanılmak yerine çöpe dökülerek üzerinin molozla örtüldüğü ortaya çıktı.

Algıyı bırak asfalta bak

Terör partisi HDP’nin oylarıyla başkanlık makamını ele geçiren CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde skandallar bitmek bilmiyor. 25 yıllık Melih Gökçek belediyeciliğini israfla itham eden, son olarak çürümeye terk ettiği Ankapark üzerinden kirli bir algı operasyonu yürüten CHP’li Mansur Yavaş’a bağlı Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin kaynaklarını çöpe atıyor. İçinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan parayla satın alınan ve yol yapımında ve onarımında kullanılması gereken tonlarca asfalt, moloz alanına dökülerek israf ediliyor.

Halkın parası çöpe gidiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Etimesgut Bölge Şefliğinin arkasında bulunan boş alana, her gün hava karardıktan sonra tonlarca asfalt dökülerek üzeri toprakla örtülüyor. Akit’in ABB’deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Mansur Yavaş döneminde işe alınan liyakatsiz yandaşlar, çalışıyor gözükmek için aldıkları asfaltları vatandaşın hizmetine kullanmak yerine, mesaiye kalmamak ve erkenden eve gitmek için gecenin karanlığından istifade ederek çöpe döküyor. Etimesgut Bölge Kısım Şefliğinin talimatıyla her gece hava karardıktan sonra çöpe atılan onlarca ton asfalt, daha sonra Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na ait araçlarla tefsiye edilerek üzeri toprakla örtülüyor. Etimesgut Yesilova mahallesinde bulunan moloz alanına on binlerce ton asfaltın dökülerek, kamunun zarara uğratılması, Yavaş’ın ABB’sinde yaşanan israfın ve liyakatsizliğin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, Akit daha önce de Yavaş’ın emrindeki belediye iştiraklerinin kendi aralarında düzenledikleri asfalt ihalelerini yasalara aykırı şekilde 3. şirketlere paslayarak, belediyeyi zarara uğrattığını belgelemişti.

Vurgun aracı oldu

Akit’in 20 Mayıs 2022 tarihli, “CHP, Ankara’yı 3 koldan soymuş” başlıklı manşeti, Akara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yapılan 29.06.2021 tarihli ‘Sathi Kaplama’ ihalesinin önce 260 milyon 312 bin 216 TL bedelle ABB iştiraki BELKO’ya verildiğini, BELKO’nun aynı ihaleyi 8.07.2021 tarihinde, Makimsan Asfalt şirketine 196 milyon 830 bin 697 liraya devrederek, ABB kasasından KDV dahil toplamda 63 milyon 481 bin 519 TL fazladan para çıktığını deşifre etmişti. ABB iştiraki ASKİ’nin yaptığı 1.07.2021 tarihli ‘Asfalt Yama işi’ ihalesini 40 milyon 942 bin 200 TL’ye alan belediye şirketi BELKO, söz konusu ihaleyi 6.08.2021 tarihinde Su Taahhüt İnşaat ile Dikyol Yapı A.Ş. şirketine vererek, bu kez belediye kasasına KDV dahil 4 milyon 912 bin 684 TL fazladan yük getirmişti. Yavaş’a bağlı ABB yönetimince döşenen asfaltın 1 yıl geçmeden bozulması, Sayıştay raporlarına, “87 milyon liralık kamu zararı var” şeklinde yansımıştı.