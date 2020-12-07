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Spor Karanlık Odatv'nin Kerem Aktürkoğlu haberi tepki çekti
Spor

Karanlık Odatv'nin Kerem Aktürkoğlu haberi tepki çekti

Süper Lig'in 11. haftasında, Galatasaray'ın Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu gündemden düşmüyor. Bazı medya kuruluşları ise futbola siyaset bulaştırarak yıldız ismin performansını gölgelemeye çalışıyor. Karanlık Odatv de bunlardan birisi...

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:31:00 - 2020-12-07 15:42:49
Karanlık Odatv'nin Kerem Aktürkoğlu haberi tepki çekti

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Terim tarafından Hatayspor karşısında şans verilen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla maçta yıldızlaştı ve haftanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ise Karanlık Odatv tarafından skandal bir şekilde haberleştirildi.

Karanlık Odatv, Aktürkoğlu'nun müthiş performansını ve geçmişteki transfer sürecini 'Galatasaray’ın genç yıldızı AKP’ye kurban edilmek istendi' başlığıyla manşetlerine taşıdı.

Aktürkoğlu'nun Başakşehir geçmişini AK Parti'ye bağlayan Odatv, futbola açık açık siyaset bulaştırdı.

Odatv'nin haberi sosyal medyda tepki çekerken Galatasaraylı taraftarlar, 'Bu güzelliği siyaset ile bozmayın' yorumlarını yaptı.

Başakşehir'i AK Parti ile sürekli bir tuttular

Karanlık Odatv'nin hükümetin takımı olduğunu ileri sürdüğü Medipol Başakşehir'in  tarihte sadece bir şampiyonluğu bulunuyor. Odatv'nin tezine göre Başakşehir'in her sene şampiyon olması gerekiyor.

Karanlık Oda, Galatasaray'ın yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun performansını geçmişteki Başakşehir macerası üzerinden hedef aldı. Haberdeki mantığa kimse anlam veremedi.

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