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Gündem Karanlık Odatv'den skandal! Bu başlığı atsa atsa Yunan atardı
Gündem

Karanlık Odatv'den skandal! Bu başlığı atsa atsa Yunan atardı

Her geçen gün Türkiye aleyhine türlü türlü haberleri servis ederek düşmanlık yapan karanlık Odatv, Yunan basınını ülkemizde aratmayacak manşetlere imza atıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:02:00 - 2020-11-10 13:09:53
Karanlık Odatv'den skandal! Bu başlığı atsa atsa Yunan atardı

 Yeniakit.com.tr  Yayın hayatına adımını attığından bu yana Türkiye ve İslam düşmanlığı yapan Odatv yeni bir skandala imza attı.

Odatv, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Almanya'ya yaptığı Türkiye çağrısını tepki çeken bir başlıkla duyurdu.

Karanlık Odatv, Yunan bakanın 'Türkiye'ye denizaltı vermeyin, denge bozuluyor' açıklamalarını 'Türkiye'ye denizaltı vermeyin' başlığı ile duyurarak adeta arzu ve isteklerini dışa vurdular.

Haberin başlığında herhangi bir ülke, kişi ya da ünvan bulunmaması tepki çekerken vatandaşlar 'Yunanistan'ın sözcüsü gibisiniz. Bu başlığı ancak Yunan atardı' yorumlarını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

billur

adamlar haber yazmış propaganda değil rica ediyorum ciddiyetinizi takının
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ubeyd

zaten yunanlı YUNAN GİDERKEN GERİDE SAKLANAN YUNANLILARIN ŞEYLERİ BUNLAR
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