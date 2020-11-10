Karanlık Odatv'den skandal! Bu başlığı atsa atsa Yunan atardı

Yeniakit.com.tr Yayın hayatına adımını attığından bu yana Türkiye ve İslam düşmanlığı yapan Odatv yeni bir skandala imza attı.

Odatv, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Almanya'ya yaptığı Türkiye çağrısını tepki çeken bir başlıkla duyurdu.

Karanlık Odatv, Yunan bakanın 'Türkiye'ye denizaltı vermeyin, denge bozuluyor' açıklamalarını 'Türkiye'ye denizaltı vermeyin' başlığı ile duyurarak adeta arzu ve isteklerini dışa vurdular.

Haberin başlığında herhangi bir ülke, kişi ya da ünvan bulunmaması tepki çekerken vatandaşlar 'Yunanistan'ın sözcüsü gibisiniz. Bu başlığı ancak Yunan atardı' yorumlarını yaptı.