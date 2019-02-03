Karanlık Odatv'den bir algı operasyonu daha! Utanmasalar 'Suikasti Nurettin Yıldız yaptı' diyecekler!

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Karanlık Odatv'nin, 7 Aralık'ta kabul edilen iddianamedeki 'Nurettin Yıldız' ayrıntısını sürekli 'temcit pilavı' gibi ısıtıp ısıtıp algı operasyonu olarak kullanması, asıl amacının "üzüm yemek değil bağcıyı dövmek" olduğunu adeta gözler önüne serdi. Nurettin Yıldız'a yönelik algı operasyonlarıyla bilinen Odatv'nin haberde Altıntaş'ın FETÖ'cü olduğunu saklaması ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

FETÖ'nün 'renklendirme' taktiğini algı operasyonu için kullandılar

Mensuplarını deşifre olmamaları için "renklendirme" yöntemiyle tarikatlara ve bazı partilere sızdırıp kamufle etmeye çalıştığı daha önce ortaya çıkan FETÖ'nün talimatlarını uygulayan terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ı 'renklenme' için kullanmasını görmezden gelindi.

Medya görmemiş Odatv yakalamış(!)

Aylar sonra Altıntaş'ın ev arkadaşı Serkan Özkan'ın USB'sindeki 'Nurettin Yıldız' videolarını farkeden Odatv'nin daha önce de çeşitli medya organlarında algı operasyonları yapmasına rağmen yeniymiş gibi verdiği iddianamedeki ayrıntıyı, "Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın evindeki USB bellekten Taşgetiren ve Yıldız çıktı" manşetiyle birlikte "Medyanın görmediğini gündeme getiriyoruz" ifadesiyle duyurması dikkat çekti.

FETÖ izi silinmek isteniyor

Yeniakit.com.tr Haber Müdürü Fahrettin Dede, 29 Kasım 2018 tarihli "Karlov’un katlindeki FETÖ izini kimler silmeye çalışıyor?" başlıklı yazısında da FETÖ'nün izinin silinip çeşitli cemaatlere çamur atılmak istendiğini ifade etmişti.

Dede yazısında şu ifadelerle FETÖ izinin nasıl silinmeye çalışıldığını gözler önüne sermişti

FETÖ'cü polis Mert Altıntaş'ın geçmişindeki FETÖ izini kendisinden daha ustaca silmeye çalışan bir medyamız var ne yazık ki! Son olarak bu kara propagandayı Odatv yapıyor. Mevlüt Mert Altıntaş'ın, suikasttan bir gün önce evinde bulunan “cihadi” kitapları bavula koyarak bir markete bıraktığı bilgisini işleyen haberde bir tek “FETÖ” ifadesi geçmiyor. “Cihadi kitaplar” damgasıyla listelenen kitapların yazarları arasında Seyyid Kutup da bulunuyor, edebiyatçı Nuri Pakdil de var.

Altıntaş, FETÖ'cü geçmişini silmeye yönelik bir takım girişimlerde bulunmuş. Ancak medyanın bunu anlayamaması, ya da daha ötesinde FETÖ ve Karlov'un katilinin bu propagandasına alet olması tam bir skandal. Bugün odatv'nin yaptığını Hürriyet gazetesi 24 Aralık 2016'da yani cinayetten 5 gün sonra yaptı. O dönem Aydın Doğan'a ait olan Hürriyet'te “Mevlüt Mert Altıntaş, Nurettin Yıldız'ın sohbetine gidiyormuş” başlıklı bir haber yayınlandı. Nurettin Kurt, Banu Şen ve İsmail Saymaz imzasıyla yayımlanan haberde “Rus Büyükelçiyi öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın gözaltına alınan ev arkadaşı avukat S.Ö. ve polis S.B.'nin, dini konularda görüş bildiren Nurettin Yıldız'ın sohbetlerine katıldıkları belirlendi” ifadelerine yer verildi.

Hürriyet ve kurt muhabirleri bir taraftan Altıntaş'ın geçmişindeki FETÖ izini siliyor, diğer taraftan da cinayetle alakası olmayan Nurettin Yıldız ve başka cemaat liderlerini töhmet altında bırakıyordu. Nitekim Milliyet'in Tolga Şardan imzasını taşıyan 14 Ocak 2017 tarihli “FETÖ izini böyle sildi” manşeti bu durumu gayet güzel açıklıyor: “Katil Altıntaş'ın zaman içinde Sosyal Doku Vakfı'nın kurucusu Nurettin Yıldız, Nur cemaati içinde yer alan Meşveret grubunun yanı sıra İskenderpaşa ve İsmailağa cemaatleriyle temas kurduğu tespit edildi.”

Nedim Şener, geçenlerde “Şeytani örgüt FETÖ artık ‘renklendirme' stratejisiyle İlim Yayma Cemiyeti, Milli Görüş, MHP, BBP, CHP, AKP ve SP yanında Nakşi, Kadiri, Halveti, Nur; Erenköy, Çarşamba, İslamoğlu gibi cemaat ve tarikatlara sızıyor. Gazetecileri, siyasetçileri kullanıyor” diyordu.

Altıntaş'ın kendi geçmişindeki FETÖ izini silmeye çalışması kadar normal bir şey yok. Ama belli ki becerememiş, eline yüzüne bulaştırmış. Onun beceremediğini ise Hürriyet ve oda tv'nin muhabir ve editörleri yapmaya çalışıyor.