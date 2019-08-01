0553 313 94 23

Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!

CHP’nin çeşitli söylemlerle meclisi karıştırmaya çalışacağını iddia eden Nihat Genç, “CHP TBMM'yi; Kürt sorunu, açılım sözleriyle karmakarışık hale getirip Doğu Akdeniz’deki haklarımızı kaybettirecek.” uyarısında bulundu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:44

 Oğuzhan Çağlar  Yeniakit.com.tr 

Nihat Genç, CHP’nin meclisi karıştıracağını iddia ederek önemli açıklamalarda bulundu. CHP’nin geçmişte de aynı eylemlere giriştiğini belirten Genç şöyle konuştu:

“2009, 2010’larda olduğu gibi Doğu Akdeniz’i göremez duruma geleceksiniz. Yunanistan ile İsrail arasındaki petrol anlaşmaları 2008’de imzalanmıştı. 2008’de bunları konuşan yoktu çünkü, FETÖ başta olmak üzere iç sorunlarla mücadele ediliyordu. Bunun amacı da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den veya Milli sorunlardan uzaklaştırılmasıydı. CHP, içeriyi karıştırmak için hemen harekete geçmişti. O gün Kaftancıoğlu alenen Türk Milleti’ni karşısına alarak, ‘Açılımı başlatıyoruz. Bu iş mecliste bitecek. Zaten genel başkanımız da bunun mecliste biteceğini söylemişti.’ demişti."

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardında bir proje olabileceğine işaret eden Genç, “Cumhuriyet’te, Sözcü’de bir çok insan bizim dostumuz, hukukumuz var. Lakin, biz ‘İmamoğlu’nu şartlı destekleyin. Bakın bunun arkasında bir proje görüntüsü var.’ dediğimizde bizi çarmıha gerdiler.” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:44
  1. İstanbul
  2. Nihat Genç
  3. Doğu Akdeniz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pedasa kazıları 12. kez başladı
    1. Pedasa kazıları 12. kez başladı
    2. İsmail Kartal: "Almamız gereken en az..
    3. Merkez Bankası'ndan kritik açıklama
    4. FETÖ'cü hesap yalan bilgi paylaştı!..
    5. Afganistan eski Cumhurbaşkanı Karzai..
    6. Muğla ve Aydın’da 99 göçmen yakalandı
    7. Vincent Aboubakar kimdir nereli ve kaç..
    8. Görülmemiş hastalığa yakalandı!..
    9. Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre..
    10. "Boldrin ile devam edeceğiz"
    11. Irak’ta DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 8 yaralı
    12. 5’inci Dönem Toplu Sözleşme..
    13. İngiltere Merkez Bankası politika..
    14. Başkan Güder, asfalt çalışmalarını..
    15. "Torunum kime anne diyecek"
    16. Trump, Twitter eleştirilerine cevap..
    17. Sabır Bitkisi Gemlik’te çiçek açtı
    18. Yaz kursu öğrencilerine ‘Trafik..
    19. Ayvalık’ta “Yunanlı “ bereketi
    20. Salihli Sardes Satranç 1. Ligde tutundu
    21. Çaldıran’a 5 spor tesisi
    22. Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği..
    23. Galatasaray'a müjde! Diagne gidiyor
    24. GÜNCELLEME - Aden'de emniyet..
    25. Cenk Alper kimdir? Cenk Alper nereli..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ..
    27. Bursa’da muhteşem düğün
    28. İspanya'da otomobil satışları yüzde 11..
    29. Başkan Mersinli’den gündeme ilişkin..
    30. Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'