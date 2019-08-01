Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!

Oğuzhan Çağlar Yeniakit.com.tr

Nihat Genç, CHP’nin meclisi karıştıracağını iddia ederek önemli açıklamalarda bulundu. CHP’nin geçmişte de aynı eylemlere giriştiğini belirten Genç şöyle konuştu:

“2009, 2010’larda olduğu gibi Doğu Akdeniz’i göremez duruma geleceksiniz. Yunanistan ile İsrail arasındaki petrol anlaşmaları 2008’de imzalanmıştı. 2008’de bunları konuşan yoktu çünkü, FETÖ başta olmak üzere iç sorunlarla mücadele ediliyordu. Bunun amacı da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den veya Milli sorunlardan uzaklaştırılmasıydı. CHP, içeriyi karıştırmak için hemen harekete geçmişti. O gün Kaftancıoğlu alenen Türk Milleti’ni karşısına alarak, ‘Açılımı başlatıyoruz. Bu iş mecliste bitecek. Zaten genel başkanımız da bunun mecliste biteceğini söylemişti.’ demişti."

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardında bir proje olabileceğine işaret eden Genç, “Cumhuriyet’te, Sözcü’de bir çok insan bizim dostumuz, hukukumuz var. Lakin, biz ‘İmamoğlu’nu şartlı destekleyin. Bakın bunun arkasında bir proje görüntüsü var.’ dediğimizde bizi çarmıha gerdiler.” diye konuştu.