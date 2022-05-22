Karanlık Oda'nın Halkbank çırpınışı! Kendi ülkelerinin bankasına hukuk dışı yaptırım için diretiyorlar

Yeniakit.com.tr

ODA TV yazarı Serdar Cebe, bugünkü köşe yazısının başlığında, "Tayyip Erdoğan'ın Joe Biden'la Halk Bankası pazarlığı mı yapacak?" ifadelerini kullandı.

Karanlık Oda hukuk dışı yaptırım için çırpınıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yıllardır ABD'nin rezil yüzünü deşifre etmesine karşın, kendi ülkesinin bankasına hukuk dışı yaptırım uygulanması için çırpınan Serdar Cebe, "ABD'nin Halk Bankası için düşündüğü ceza Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda masadaki pazarlık konularının başında gelecek." dedi.

Cebe, Halkbank'a ilişkin şunları yazdı:

ABD Türkiye’ye ‘ne veriyim abime’ henüz demedi. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için ‘ne vereyim abime’ derse ABD, Türkiye’nin ilk isteği sizce ne olur? Bence Halk Bankası’na yazılacak cezalar olur. Bekleyip görelim sonuna kadar Tayyip Erdoğan ne kadar direnebilecek.