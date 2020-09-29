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Gündem Karanlık oda’nın derdine bak! Cumhurbaşkanlığı klibinde Yaşar Alptekin’in oynamasından rahatsız oldular
Gündem

Karanlık oda’nın derdine bak! Cumhurbaşkanlığı klibinde Yaşar Alptekin’in oynamasından rahatsız oldular

Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı’nın Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla hazırladığı klipte Yaşar Alptekin’ni oynatması kaçak site üzerinden fitne çyaymaya devam eden karanlık odatv ve solak medyayı çıldırttı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:42:00 - 2020-09-29 17:48:49

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkanlığı’nın Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü için bir klip hazırlatmıştı.

Klipte haçlı donanmasını Akdeniz’de derin sularına gömen Barbaros Hayrettin Paşa’nın zaferine hazırlanmış marş seslendirildi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği şiir de yer aldı.

Odatv’den provokasyon kokan haber!

Videoda Barbaros Hayrettin Paşa’yı Yaşar Alptekin oynadı. Barbaros Hayrettin Paşa rolünün Yaşar Alptekin’e verilmesi solak medyayı çıldırttı.

Her seferin Müslüman camialara saldırmak için fırsat kollayan karanlık odatv, kaçak sitesinde konuyla ilgili “Hangi cemaate mensup olduğunu söylemişti” başlığıyla skandal bir habere imza attı.

Klipte oynayan Yaşar Alptekin’i geçmiş yaşantısındaki hatalarıyla vurmaya çalışan kokuşmuş zihniyetin temsilcisi odatv, Alptekin’in Menzil cemaatine mensup olduğunu da üstüne basa basa vurgulayarak asıl amacını belli etti.

İşte o skandal haber;

Odatv’nin habercilikten uzak hezeyanlarını kopyalayan T24 gibi solak siteler de haberi yayınlamaktan geri durmadı.

FOX TV yayınları
FOX TV yayınları

Medya

FOX TV yayınları

OdaTV
OdaTV

Medya

OdaTV

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