‘Karanlık odalar’ın işi hayra fren olmak

Türkiye lehine olan her türlü girişimin karşısında olan ve marjinal sol örgütler gibi hareket eden meslek odaları milletimizin refahını artıracak her işe fren oldu. İlk olarak Akit’in gündeme getirdiği ve büyük sorunlar teşkil ettiğine dikkat çektiği süresiz nafaka sorunun nihayetlendirilmesine yönelik atılacak adımlara İstanbul ve Ankara Barolarının taş koyması, meslek örgütlerinin kirli sicilini bir kez daha akıllara getirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), birçok prestij projeye karşı çıkarken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki dönüşümlere takoz oldu. Türkiye Barolar Birliği (TBB), başörtüsü sorununun çözümünde muhalif bir tavır takınırken, referandum sürecinde ise sandıktan ‘hayır’ çıkması için gayret gösterdi.

Olumlu her işe karşı oldular

İdeolojik obsesyonları, meslek aşklarının önüne geçen sözde meslek kuruluşları, eski Türkiye’den kalma alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmek bilmiyor. Bir açıklamayla hükümet yıktıkları günlerin özlemi içerisinde olan meslek odaları, ülkemizin ve milletimizin hayrına olacak her işin önüne set oluyor. Binlerce ailenin hayatını karartan süresiz nafaka zulmü ile ilgili TBMM’nin çalışma başlatılması baroları rahatsız etti. Ankara Barosu Kadın Hakları Komisyonu, “Aslında nafakayla ilgili asıl mağduriyeti kadınlar yaşamaktadır. Bu nedenle nafakanın süreyle sınırlandırılmasının değil, nafakanın kadınlara ödenebilmesinin sağlanması konusunda düzenlemeler yapılmalıdır” dedi. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Av. Şükran Eroğlu da, kanuna göre kadının mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceğini belirtti.

Muhalefet partisi gibi çalıştılar

TBB, AK Parti’nin başörtüsü sorunu çözmek için harekete geçtiği dönemlerde de, ‘milli irade’ karşıtı bir tutum sergilemişti. Yakın döneme kadar birçok baro da, başörtülü avukatlara yönelik akıl almaz mobbingler uygulanmıştı. TBB’nin genel merkezi ise, Cumhurbaşkanlığı referandum sürecinde ‘hayır’ kampanyası düzenleyecek kadar ileri gitti. TBB ve bağlı barolar üstlerine vazife olmayan birçok konuda da açıklamalarda bulundu. Şeker fabrikalarından daha iyi verim alabilmek adına özelleştirilmesine bile karşı çıkan TBB, ‘bu kadar da olmaz’ dedirtmişti.

Prestij projelere karşı çıktılar

Türk Tabipleri Birliği de (TTB) sağlık noktasında vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek birçok projenin hayata geçirilmesi noktasında engeller çıkardı. Sağlıkta bir devrim niteliği taşıyan şehir hastanelerinin yapılmasına karşı çıkan, TTB, doktorlardan aidat adı altında alınan haracın engellemeye yönelik çıkartılan yasa tasarısına da karşı çıktı. Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği de (TMMOB) ülkemizin refah seviyesini yükseltecek her projeye takoz koydu. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Marmaray, Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere barajlar ve otoyolların yapımına karşı çıktı.