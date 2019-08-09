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Karanlık Oda’dan yine iftira, yine din düşmanlığı! Müslümanlara yapılan çağrıyı üstüne alındılar

Karanlık odatv, yeniakit.com.tr’ye Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalar yapan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesini hedef aldı. Haberde isim zikredilmediği halde aynı anda alkol ve Kurban satışı yapan yerlerin Migros ve CarrefourSA olduğunu kendileri yazan odatv, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesinin bu marketleri hedef aldığını öne sürerek ahlaksızlıkta zirve yaptı.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:00
Karanlık Oda’dan yine iftira, yine din düşmanlığı! Müslümanlara yapılan çağrıyı üstüne alındılar

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr  Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı her açıklamayı “hedef gösterme” olarak değerlendirip İslam’a ve Müslümanlara saldırmak için kullanan beynamaz karanlık odacılar, bu kez yeniakit.com.tr’ye Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalar yapan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesini hedef aldılar. Haberde açık isim zikredilmediği halde hem alkol hem de Kurban satışı yapan yerlerin Migros ve CarrefourSA olduğunu kendileri yazan karanlık odacılar, sanki Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi’nin bu marketleri hedef aldığını öne sürerek hedef gösterme ahlaksızlığında zirve yaptılar.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı her açıklamayı “hedef gösterme” olarak değerlendirip İslam’a ve Müslümanlara saldırmak için kullanan beynamaz karanlık odacılar, bu kez yeniakit.com.tr’ye Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalar yapan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesini hedef aldılar. Haberde açık isim zikredilmediği halde hem alkol hem de Kurban satışı yapan yerlerin Migros ve CarrefourSA olduğunu kendileri yazan karanlık odacılar, sanki Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi’nin bu marketleri hedef aldığını öne sürerek hedef gösterme ahlaksızlığında zirve yaptılar.

Yalan haber, iftira, çarpıtma ve hedef gösterme konusunda uzmanlaşan karanlık oda tv ekibi, yeniakit.com.tr’de yayınlanan haberler üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığına saldırmaya başladı. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya’nın, Kurban ibadeti ile ilgili Allah’ın emirlerini Müslümanlara hatırlatması karanlık odacıları rahatsız etti. Kapukaya’nın ifadelerinde Migros ve CarrefourSA isimleri zikredilmediği halde, “Diyanetin hedefinde Migros ve Carrefour var” diyerek müfteriliğe soyundu.

Müslümanlara yapılan çağrıyı Oda TV’ciler üstüne alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya’nın yeniakit.com.tr’ye yaptığı “Duyarlı bir Müslüman Allah'ın yasakladığı alkolün ya da haram maddelerin satıldığı bir yerden alışveriş yapmaz.” şeklindeki açıklamasını hazmedemeyen karanlık odacılar, hem kurban hem de alkol sattıkları için Kapukaya’nın Migros ve Carrefour’u hedef gösterdiğini öne sürdü. Kapukaya’nın Kur’an-ı Kerim’in "Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: 'Ey iman edenler. Şüphesiz ki içki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçınarak uzak durun ki feraha eresiniz." ayetini hatırlatarak Müslümanlara Allah’ın emrine uymalarını tavsiye etmesini “Diyanet Migros ve Carrefour’u hedef gösterdi” başlığı ile çarpıtan karanlık odacılar, İslam’a olan nefretlerini bir kez daha ortaya koymuş oldular.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:00
  1. odatv
  2. kurban

YORUM YAZ

  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ52 dk önce
    ODA TV. DENEN İFTİRA MERKEZİ HEM AHLÂKSIZ HENDE TÜRKİYE DÜŞMANIDIR. ADI GEÇEN MARKETLERDE MAALESEF O İĞRENÇ ŞEY SATILIR. AYRICA CARREFOURSADA KURBAN SATIŞI VE KESİMİDE YAPILIR. GEÇEN YIL BENDE ORADAN ALDIM. ANCAK SATILAN HAYVANLAR CARREFOURSANIN KENDİ ÜRETİMİ DEĞİL. ÇEŞİTLİ İLLERDEN GELEN VATANDAŞLARIMIZ MARKETİN BAHÇESİNİ KULLANIRLAR. MAALESEF BÜYÜK ŞEHİRLERDE MECBUREN BUARALARDAN ALANLAR OLUYOR. DİYANET DOĞRU DİYOR LAKİN ŞEHİR HAYATI MECBUR BIRAKIYOR. BU YILDA KIZILAYA BAĞIŞLADIM. HEPİMİZİN KURBANINI ŞİMDİDEN ALLAH KABUL ETSİN. KURBAN BAYRAMINIZDA MÜBAREK OLSUN.
  • ahmetbulut0003ahmetbulut000353 dk önce
    akit sen gündeme getiemesen oda tv kimsenin haberi olmacak gündem verme bu şerefsizlere kale bile alma
  • EmreEmre53 dk önce
    Gerçek müslüman alkol satılan marketlerden değil kurban hiçbir alışveriş yapmamalı.

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