Karanlık Oda’dan yine iftira, yine din düşmanlığı! Müslümanlara yapılan çağrıyı üstüne alındılar

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı her açıklamayı “hedef gösterme” olarak değerlendirip İslam’a ve Müslümanlara saldırmak için kullanan beynamaz karanlık odacılar, bu kez yeniakit.com.tr’ye Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalar yapan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesini hedef aldılar. Haberde açık isim zikredilmediği halde hem alkol hem de Kurban satışı yapan yerlerin Migros ve CarrefourSA olduğunu kendileri yazan karanlık odacılar, sanki Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi’nin bu marketleri hedef aldığını öne sürerek hedef gösterme ahlaksızlığında zirve yaptılar.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı her açıklamayı “hedef gösterme” olarak değerlendirip İslam’a ve Müslümanlara saldırmak için kullanan beynamaz karanlık odacılar, bu kez yeniakit.com.tr’ye Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalar yapan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesini hedef aldılar. Haberde açık isim zikredilmediği halde hem alkol hem de Kurban satışı yapan yerlerin Migros ve CarrefourSA olduğunu kendileri yazan karanlık odacılar, sanki Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi’nin bu marketleri hedef aldığını öne sürerek hedef gösterme ahlaksızlığında zirve yaptılar.

Yalan haber, iftira, çarpıtma ve hedef gösterme konusunda uzmanlaşan karanlık oda tv ekibi, yeniakit.com.tr’de yayınlanan haberler üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığına saldırmaya başladı. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya’nın, Kurban ibadeti ile ilgili Allah’ın emirlerini Müslümanlara hatırlatması karanlık odacıları rahatsız etti. Kapukaya’nın ifadelerinde Migros ve CarrefourSA isimleri zikredilmediği halde, “Diyanetin hedefinde Migros ve Carrefour var” diyerek müfteriliğe soyundu.

Müslümanlara yapılan çağrıyı Oda TV’ciler üstüne alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya’nın yeniakit.com.tr’ye yaptığı “Duyarlı bir Müslüman Allah'ın yasakladığı alkolün ya da haram maddelerin satıldığı bir yerden alışveriş yapmaz.” şeklindeki açıklamasını hazmedemeyen karanlık odacılar, hem kurban hem de alkol sattıkları için Kapukaya’nın Migros ve Carrefour’u hedef gösterdiğini öne sürdü. Kapukaya’nın Kur’an-ı Kerim’in "Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: 'Ey iman edenler. Şüphesiz ki içki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçınarak uzak durun ki feraha eresiniz." ayetini hatırlatarak Müslümanlara Allah’ın emrine uymalarını tavsiye etmesini “Diyanet Migros ve Carrefour’u hedef gösterdi” başlığı ile çarpıtan karanlık odacılar, İslam’a olan nefretlerini bir kez daha ortaya koymuş oldular.