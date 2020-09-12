Karanlık Oda TV'nin akıl hocası Nazif Ay, tarikatları hedef aldı

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı algı operasyonlarıyla bilenen karanlık Oda TV'nin akıl hocası Nazif Ay, alçak sözleriyle tepki çekti.

Haber Global'deki canı yayına katılan Ay, tarikatlar ile ilgili haddini aşan ifadeler kullandı.

'İlahiyatçıyım' diye ortalıklarda gezinen Nazif Ay, "Tarikatlar sapkındır, kapatılmalıdır" dedi.

"Cihad" tanımlamasıyla alçaldı!

Fetullahçı teröristlerin 15 Temmuz kanlı darbe girişimi için "15 Temmuz vak'ayı meçhulesi" ifadelerini kullanan karanlık odanın akıl hocası, 'Cihad' kavramını gündeme getirmiş ve şu skandal sözleri sarfetmişti:

"Cihad denen mücadele, İslamcıların kanlı mukatelesi, yani insanların birbirini öldürmesi demek olan ve sözlükteki diğer anlamlarını boğan gaddarlıktır"

Nazif Ay, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile Halid bin Velid'e (r.a) hakaretler ederek İslami değerleri alçakça kötülemişti.

İşte haddini aşan Ay'ın o küstah ifadeleri: