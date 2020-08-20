Karanlık Oda TV'den ahlaksız manşet
Korsan bir şekilde yayın hayatına devam eden karanlık Oda TV "Mustafa Suphi'nin eşi seks kölesi yapıldı" başlıklı ahlaksız haberi sitesinden paylaştı. Kirli zihniyetini ortaya koyan karanlık Oda TV'nin ahlaksız haberine çok sayıda tepki yağdı.
Türkiye düşmanlarının medyadaki sesi olan Karanlık Oda TV skandal bir haberle daha gündem oldu. Libya'daki MİT mensuplarını deşifre etmesi sonrası kapatılan ancak hukuk tanımayarak "odatv4.com" ismiyle yayın hayatına devam eden provokasyon bülteni ahlaksız bir haberi sitesinde paylaştı.
"Mustafa Suphi'nin eşi seks kölesi yapıldı" başlıklı haberi manşetten yayınlayan Oda TV söz konusu haberin tepki çekmesi sonrası çaktırmadan manşeti kaldırarak sitenin görünmeyen yerlerine koydu. Söz konusu haberde mide bulandıran ifadeler yer aldı. Yayımladığı haberlerle kirli ve kokuşmuş zihniyetini ortaya koyan Oda TV'ye çok sayıda tepki yağdı.