Karanlık Oda TV, sınıra yürüyen Afganları paylaştı ama sınırda yakalanmalarını...
Van’ın Erciş ilçesinden kamyonet, minibüs ve 3 otomobil ile Erzurum'a götürülmek istenen 41 kaçak göçmen, jandarma operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 8 organizatörlük şüphelisi ise tutuklandı. Oda TV ise sınıra yürüyen ancak tutuklanan Afganların görüntülerini paylaşırken, yakalanmalarını es geçerek, ‘’Türkiye sınırları güvenli değil’’ algısı yaratmaya çalıştı.
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda, Erciş ilçesi kırsalına gelen düzensiz göçmenlerin çeşitli araçlarla Erzurum’a götürülmek istendiği belirlendi.
Başlatılan soruşturma kapsamında, 11 Ekim’de, Erciş ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 kamyonet, 1 minibüs ve 3 otomobilde 41 kaçak göçmen ile organizatörlük yapan 8 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 8 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Erciş Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.
ODA TV YAKALANDIKLARI HABERİNİ PAS GEÇTİ!
Oda TV ise düzensiz göçmenlerin yakalandığı haberleri vermeyerek Türkiye sınırlarının güvenli olmadığı algısını yaratmaya çalıştı.
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