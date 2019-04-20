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Seçim 2019 Sayfası

Karanlık Oda TV, belediye çalışanlarını hedef gösterdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına karşı, fişleme ve linç kampanyası sürüyor. Hizmet-İş ve Memur-Sen Konfederasyonu üyesi işçi ve memurlara yönelik yürütülen tehdit, şantaj ve baskıları artıracak kampanyanın başını ise Oda TV çekiyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 20:14
Karanlık Oda TV, belediye çalışanlarını hedef gösterdi!

 Ankara  yeniakit.com.tr 

AK Parti’nin usulsüzlük iddialarıyla yaptığı itirazlar karara bağlanmadan İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası verilen Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası süresince dillendirdiği “16 milyonu kucaklama” ve “tüm belediye çalışanlarının çalışma hayatı huzurlarının bozulmayacağı” vaatleri de kısa sürede çöpe atıldı.

“Göreve başladığından bu yana iyi niyetini dile getiren İmamoğlu, belediye çalışanlarının bazılarından aynı güler yüzü göremedi.” diyen Karanlık Oda TV, isim isim verdiği belediye çalışanlarına “militan” tanımını kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını hedef tahtasına oturttu.

İsimlerini verdiği belediye çalışanlarının görevden alınmasını isteyen Karanlık Oda, çalışanları Binali Yıldırım’a destek vermekle” suçladı.

Sendika üyeleri de tehdit ediliyor

Partilerin ittifaksız olarak tek başlarına yarıştıkları geçtiğimiz yerel seçimlerde sendika üyeleri sadece bir cepheden gelen tehditlere maruz kalıyordu. Millet İttifakını oluşturan CHP ve İYİ Parti ile gizli ittifakları olan HDP’nin başarı elde ettiği belediyelerde Hak-İş ve Memur-Senkonfederasyonlarına üye işçi ve memurlar bir günde 3 ve bazen de 4 ayrı sendikadan tehdit alıyor. CHP’ye yakın sendikalar “Başkan bizim partiden”, İYİ Parti’ye yakın olan sendikalar “Belediye Başkanını bizim parti desteklediği için sendikal yetki bize verildi”, HDP’ye yakın olan sendikalar ise “Biz olmasak kazanamazdı. O yüzden başkan yetkiyi bize verdi” diyerek Hak-İş ve Memur-Sen üyesi belediye çalışanlarını “kendi sendikalarına geçmemeleri durumunda belediye başkanının hiçbir hak vermeyeceği, sürgüne göndereceği hatta görevden bile aldırabileceği” şantajında bulunuyorlar.

Sendikaların baskısının bugünlerde yoğun olarak artmasının sebebi olarak, Oda TV örneğinde olduğu gibi medya gösteriliyor.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 20:14
  1. Ankara
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. İBB Çalışanları
  4. Oda TV
  5. skandal ifadeler
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • AlperAlper21 dk önce
    Elin tuttuğu bir tomar parayı gösterip bunları ibb ye vermem diyen ispark görevlisine madalya takacak halleri yok. Yandaşa mama yok. Herkes hakkını alacak. O kadar.

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