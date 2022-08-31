Karanlık masa zıvanadan çıktı

ZEKERİYA SAY İSTANBUL OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Parlamenter sistem özlemiyle eskiye dönmeyi vaat eden zilletin bileşenleri, hayalini kurdukları olası iktidarlarında resmen devri sabık vaat ediyor. Sözde ‘helalleşme’ adı altında mütedeyyin kesime yönelik oy avcılığına soyunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi, her fırsatta milletin temsilcilerine, üst düzey bürokratlara, yerli ve milli işadamlarına yönelik zulüm fırtınası estireceklerini aleni bir şekilde deklare ediyor.

Zillet tehditte yarışıyor

6’lı masa etrafında harf sırasına göre dizilen ve geleceklerini zulüm ve korku imparatorluğu üzerine inşa eden ittifak ortakları her gün yeni tehditlerle, Türkiye’nin önünü açan, dev projelere imza atan ve mazlumlara umut olan AK Parti iktidarını, kamu görevlilerini ve yerli sermayeyi tehdit ediyor. ‘Helalleşme’ kılıfıyla topluma şirinlik yapan zillet bileşenlerin, kimlerle hesaplaşmak istediğini gözler önüne seren işte o tehditler:

* Daha önce öğretmen, doktor, çiftçi ve işçilere hakaret edip üst düzey bürokratları ‘kanun dışına çıkmış memurlar’ ilan eden, ‘Sarayın oligarkları’ diye adlandırdığı Türk işadamlarını, “Gözünüzün yaşına bakan namerttir” sözleriyle tehdit eden Kılıçdaroğlu, son olarak valilere parmak salladı.

* Cuntacılar tarafından şehit edilen Adnan Menderes’in partisinin devamı olduklarını iddia Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 20 yılda sorumlu olanlar hesap vermeli diyerek, “Devri sabık şart oldu” tehdidinde bulundu.

* İktidarlarında bütün bakanları yargılayacaklarını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Ama bir kişi özel yargılanacak. O Süleyman Soylu. Ona asla af yok" dedi.

* AK Partilileri hedef alan yandaş gazeteci Yavuz Selim Demirağ, “Malum bir zat var yarın o da yargılamak için karar çıktığında avukatları onun için hemen bir rapor alacaklar, ‘akli dengesi yerinde değil diye. Ama biz yargılayacağız” diyerek alçak dilini Cumhurbaşkanına uzattı.

* CHP’li Selin Sayek Böke, şirketlere müzakere bile etmeden el koyacaklarını söylerken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen değerli bürokratlar hiç korkmasın” şeklinde tehditler savurdu.

* CHP’li eski asker Dursun Çiçek başsavcıların kendisine ‘Onları iktidardan indirin bakın nasıl yargılıyoruz göreceksiniz” dediğini anlattı

* Son olarak terör partisi HDP çatısı altından Meclis’e giren TİP’li Ahmet Şık, “Muhalefeti de AK Parti ve MHP’ye bırakmayacağız. AK Parti kapatılacak. Hepsi suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak” tehdidinde bulundu

Zilletin gözünü intikam bürümüş

Zilletin intikam hırsını Akit’e değerlendiren Yesevi Alperenler Teşkilatı Genel Başkanı Kürşat Mican, “Baktığımızda bir tarafta helalleşmeden bahsediyorlar, diğer taraftan iktidarı, bürokratları, hâkim, savcı ve işadamlarını tehdit ediyorlar. Bu her şeyden önce millete bir meydan okumadır. Çünkü onların hedef aldığı Erdoğan iktidarı, halkın iktidarıdır. Ortada çok ciddi bir hesaplaşma planı olduğu açık. Bu yapılanları, milli iradeye, devletin kıymetli bürokratlarına ve milli sermayeye büyük bir terbiyesizlik olarak görüyorum. Ortada çok ciddi bir nefret var. Sadece CHP’lilerin değil, CHP’ye payanda sözde muhafazakâr parti liderlerini de intikam hırsı bürümüş. Bunların iktidarında Türkiye eski karanlık günlerine döner” dedi.